Više oblaka na nebu iznad Srbije – posle podne pljuskovi i grmljavina

Vreme će biti promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, koja će uslovljavati kišu i pljuskove s grmljavinom, češće posle podne i uveče, kada pljuskovi lokalno mogu biti praćeni i gradom.

Očekuje se slab i promenljiv vetar koji će tokom padavina biti umeren i jak. Jutarnja temperatura od 7 do 15, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U delovama Beograda uslovi za kišu i pljuskove, uglavnom posle podne i uveče. Temepratura od 15 do 25 stepeni. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u narednih nekoliko dana lokalno će biti praćeni gradom, a izolovano i većom količinom kiše za kratko vreme. Republički hidrometeorološki zavod