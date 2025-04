Najljepša fudbalska priča prazničnog vikenda

Fudbal ponedjeljkom morao je da sačeka utorak da bismo čuli za Go Ahead Eagles. A tijesno je i u Italiji i Španiji...

Nekada se isplati čekati. Jedan dan, makar bio ponedjeljak i to značilo da će Fudbal ponedjeljkom izaći u utorak. Ili devedeset i dvije godine. Ili bolje rečeno, čitav život. Ali isplatilo se, jer ovo je najljepša priča prazničnog vikenda, ovo je možda i najljepša priča sezone. Ali znate kako, njih svakako nije briga kome je kakva priča, jer njima je najljepša u životu. I to je jedino što je važno. Go Ahead Eaglesi su uzeli KNVB kup. Deventer je po svemu običan