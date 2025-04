Studenti u blokadi: Ključ za otključavanje ulaza u zgrade RTS zapravo je u rukama Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine

Studenti koji blokiraju beogradske fakultete pozvali su večeras na Instagramu građane da potpišu peticiju za raspisivanje novog javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Peticiju je moguće potpisati u Takovskoj 10 i na Košutnjaku, gde studenti blokiraju zgrade Radio-televizije Srbije, bilo kada u narednih nedelju dana. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) Studenti su u objavi ukazali da je Savet REM trebalo da bude formiran do novembra 2024. godine, a da je postupak konkursa prema oceni stručnjaka nezakonit, nelegitiman i netransparentan i da je na to ukazalo i povlačenje iz postupka