Mup objavio upozorenje zbog predstojećeg nevremena

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ); narednih dana celu Srbiju zahvatiće nepogode praćene grmljavinom, gradom i obilnim padavinama, a tim povodom se oglasio i MUP Srbije.

Kako se navodi u objavi MUP, važno je da se svi učesnici u saobraćaju odgovorno i pažljivo ponašaju. Oni sve koji učestvuju u saobraćaju upozoravaju i savetuju: Da budu maksimalno oprezni na putu Da smanje brzinu Da drže bezbedno odstojanje Da obrate posebnu pažnju na pešake i bicikliste Da voze pažljivo jer nevreme ne bira kad će da iznenadi