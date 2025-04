Beogradski srednjoškolci sutra kreću biciklima u Novi Sad

Srednjoškolci iz Beograda saopštili su da u petak, 25. aprila, kreću biciklima za Novi Sad kako bi u subotu prisutvovali velikom protestu srednjoškolaca.

Kako su naveli na Instagramu, polazak biciklima je u petak, 25. aprila u 10 časova iz parka Ušće u Beogradu. Doček srednjoškolaca biciklista planiran je istog dana, u petak 25. aprila u 19 časova. View this post on Instagram A post shared by Самоорганизовани београдски средњошколци у блокади (@djaci.u.blokadi) Đaci u blokadi objavili su da im je za povratak u Beograd potreban kombi ili kamion za prevoz bicikala nakon srednjoškolskog protesta u Novom Sadu i pozvali