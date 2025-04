U laži: Su... Duge uši? Tramp pred izbore: Okončaću rat u Ukrajini za 24 časa; Tramp danas: Dobro de, šalio sam se...

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je njegova često ponavljana tvrdnja u kampanji da bi rat u Ukrajini mogao da se završi prvog dana njegovog povratka u Ovalnu kancelariju bila šala.

U intervjuu za magazin Tajm, objavljenom danas, Tramp je na pitanje o izjavi odgovorio: "Pa, rekao sam to figurativno, kao preterivanje... da bih rekao". "Očigledno je da ljudi znaju da je to rečeno u šali". - Očigledno je da ljudi znaju da je to rečeno u šali, ali je takođe rečeno da će rat biti okončan - rekao je Tramp u intervjuu. Saopštenje dolazi u nedelju u kojoj je Bela kuća upozorila da je Tramp bio "frustriran" tokom pregovora o okončanju rata i da mu