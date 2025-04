Tramp: Pregovori o Ukrajini napreduju, ali sve je još krhko

Pregovori o regulisanju ukrajinskog sukoba napreduju, iako situacija na tom polju i dalje ostaje „veoma krhka“, izjavio je američki predsednik Donald Tramp. - Smatram da stvari u vezi sa Rusijom i Ukrajinom napreduju.

Nadamo se i dalje. Sve je veoma krhko. Mislim da će i sa Iranom sve biti vrlo dobro. Videćemo šta će biti - rekao je on novinarima pre poletanja u Italiju ispred Bele kuće. Tramp je takođe ponovio da je sve što se dogodilo moglo da se izbegne. - Mnoge od ovih stvari uopšte nije trebalo da se dese. To je trebalo da reši Džozef Bajden, ali on to nije mogao da uradi. Čak nije bio ni blizu rešenja - dodao je američki lider. SAD ne postavljaju nikakav krajnji rok za