Tramp sumnja da Putin želi da okonča rat

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da sumnja da ruski Vladimir Putin želi da okonča rat u Ukrajini, izražavajući sumnju da se uskoro može postići mirovni sporazum, iako je juče rekao da su Ukrajina i Rusija "veoma blizu dogovora".

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da se vratio u SAD posle sahrane pape Franje i da „nije bilo razloga da Putin ispaljuje projektile u civilna područja, gradove i mesta u poslednjih nekoliko dana“. On je takođe je nagovestio nove sankcije Rusiji. „To me tera da pomislim da možda ne želi da zaustavi rat, on samo odobrava ono što ja kažem i sa njim treba drugačije, kroz „bankarstvo“ ili „sekundarne sankcije“. „Previše ljudi umire!“ napisao je Tramp. Tramp