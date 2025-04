BBC: Jesu li Putinove ponude primirja iskrene?

Urednik BBC-a na ruskom jeziku Steve Rosenberg komentira posljednju ponudu ruskog predsjednika za trodnevni prekid vatre.

Koliko je vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kada govori o primirju sa Ukrajinom, da li je to iskrena želja ili reklama? Ta se pitanja u posljednje vrijeme često postavljaju, kaže urednik BBC-a na ruskom jeziku Steve Rosenberg. On ističe kako je nedavno Putin jednostrano proglasio obustavu neprijateljstava zbog Uskrsa i „humanitarnih razloga“, a sada je objavio trodnevno primirje od 8. do 10. maja kada će se obilježavati 80. godišnjica od okončanja