"Razumem što mene nisu zvali": Vučić o slavljima u odborima SNS zbog rezultata istraživanja: "Ja im dođem kao razredni starešina, pa pokvarim svaku žurku"

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da nema informaciju da su odbori SNS slavili rezultate najnovijeg istraživanja javnog mnjenja o podršci strankama. Kako je rekao, besmisleno je da neko slavi rezultate.

- Ja bih razumeo, i ne verujem da se to dogodilo, razumeo bih da mene nisu pozvali jer ja im dođem kao strogi razredni starešina pa pokvarim svaku žurku, pa bih razumeo da nisam pozvan, ali saznao bih makar za jedno mesto gde se to odigralo. U centrali stranke toga nije bilo, sa Milošem (Vučevićem) sam razgovarao, on je otputovao u Valenciju gde ima samit Evropske narodne partije - kazao je Vučić. Dodao je da se raduje otvaranju tunela Iriški tunel. - Zbog ovoga