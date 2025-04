Studenti maratonci nastavljaju put kroz Austriju

Studenti koji trče štafetni maraton od Srbije do Brisela krenuli su jutros iz Graca i nastavljaju put ka Oberpulendorfu u Austriji, gde će prenoćiti.

Put od Graca do Oberpulendorfa iznosi 112 kilometara. Studenti potom nastavljaju iz Oberpulendorfa do Beča, Zajtenstetena, Salcburga, Minhena, Ulma, Štutgarta, Strazbura, Meca, Luksemburga i Liježa, kako bi 12. maja stigli u Brisel. Trkači su krenuli iz Novog Sada 25. aprila, a do ponedeljka su prešli 474 kilometara. Maratonci su juče ujutru krenuli iz Varaždina, prvu dužu pauzu napravili su u Mariboru. Crveni tepih je bio pripremljen u Mariboru, gde je studente