Vučić: Pri kraju radovi na najdužem tunelu Iriški venac – od Novog Sada do Loznice stizaće se za sat i po

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na izlaznom portalu tunela "Iriški venac", u okviru projekta izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma, da su pri kraju radovi na tunelu u Srbiji, kao i da će se od Novog Sada do Loznice kada bude sve gotovo stizati za najviše sat i po. Ovo će biti najduži tunel u Srbiji – 3,5 kilometara, rekao kineski ambasador.

Predsednik Vučić najavio je da će najduži tunel u Srbiji biti gotov i otvoren za saobraćaj za "godinu i nešto dana". "Nekad je od Novog Sada do Loznica bilo potrebno tri i po sata, tako da kada ovo budemo završili, to će biti od neverovatne koristi za ljude", rekao je Vučić. Vučić je istakao da je ostvaren veliki napredak u realizaciji radova i da je do sada iskopano oko 6.000 metara od ukupno 7.007 metara tunelskih cevi. "Što znači da smo pri kraju. Čudesno