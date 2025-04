Vremenska prognoza za 30. april: Preko Apeninskog poluostrva na Balkan će stizati sve topliji vazduh

Vremenska prognoza za 30. april 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za sredu 30. april 2025. godine, biće vedro nebo iznad čitavog našeg regiona, a sa jugozapada, preko Apeninskog poluostrva na Balkan će stizati sve topliji vazduh. Jutro sveže, od 2 do 11 stepeni, najviša dnevna od 23 do 27. U Beogradu poslednjeg aprilskog dana vedro i prijatno toplo, bez sparine. Temperatura do 24 stepena, dva više nego juče. U četvrtak 1. maja pretežno sunčano i toplo. Posle podne je u brdsko-planinskim predelima istočne