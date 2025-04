Radno vreme tokom Prvomajskih praznika

Povodom prvomajskih praznika, Zakonom o državnim i drugim praznicima neradni dani su od 1. i 2. maj.

Zbog toga će pojedine ustanove i institucije raditi redukovano, piše InfoKG. Dom zdravlja Tokom praznika biće organizovana dežurstva u Zdravstvenoj stanici broj 4 i u Službi za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine koje će u četvrtak i petak raditi od 7 do 20 časova, a u subotu i nedelju od 8 do 18 časova. To radno vreme imaće službe za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske dece, kućnog lečenja i polivalentne patronaže, koja neće raditi u nedelju.