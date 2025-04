Dežurstvo za praznik rada: Rad službi i ambulanti Doma zdravlja u Leskovcu

U vreme prvomajskih praznika, 1. i 2. maja, u Službi za zdrastvenu zaštitu odraslih leskovačkog Doma zdravlja, od sedam do 20 časova, radiće Zdravstvena ambulanta br. 4, u glavnom objektu ove ustanove.

foto: I.Mitić Tokom praznika, od sedam do 14 časova, dežuraće i zaposleni u zdravstvenoj stanici u Brestovcu i ambulante u Manojlovcu, Guberevcu i Pečenjevcu. Služba Hitne pomoći radiće neprekidno, a Služba kućnog lečenja i nege od sedam do 19 časova. U Dečijem dispanzeru neprekidno će raditi i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece. U glavnoj zgradi Doma zdravlja, na trećem spratu, od sedam do 20 časova, dežuraće zaposleni u Službi za stomatološku