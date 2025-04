Tokom prvomajskih praznika organizovana dežurstva gradskih službi

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Praznik rada obeležava se 1. i 2. maja, a u skladu sa tim neradni dani su četvrtak 1. maj i petak 2. maj 2025. godine.

Tokom prvomajskih praznika organizovana su dežurstva gradskih službi. Tokom svih prazničnih dana, Dom zdravlja je organizovao dežurstva. Zdravstvena stanica broj 4 dežurna je 1. i 2. maja od 7 do 20 časova, a 3. i 4. maja od 8 do 18 časova. Zdravstvena ambulanta u Stragarima radiće od 7 do 12 časova, i od 12 do 14 časova na terenu. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece, u centralnom punktu u krugu Univerzitetskog kliničkog centra 1. i 2. maja dežurna je od