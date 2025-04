Organizacija rada ustanova u Kragujevcu tokom prvomajskih praznika

Tokom obeležavanja 1. i 2. maja, koji su Zakonom o državnim i drugim praznicima proglašeni neradnim danima, Kragujevčani mogu da računaju na dežurne službe i objekte koji će im biti na raspolaganju.

Zdravstvena zaštita Dom zdravlja Kragujevac obezbedio je dežurstva u nekoliko svojih ustanova. Služba opšte medicine radiće u Zdravstvenoj stanici broj 4 (ulica Svetozara Markovića) od 7 do 20 časova tokom prazničnih dana, dok će vikendom radno vreme biti skraćeno – od 8 do 18 časova. Za građane Stragara, ambulanta će biti otvorena od 7 do 12 časova, a potom će zdravstveni radnici biti dostupni na terenu do 14 časova. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece (ul.