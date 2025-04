Radno vreme zdravstvenih službi tokom prvomajskih praznika

Tokom prvomajskih praznika, 1. i 2. maja, zdravstvene službe Doma zdravlja u Zaječaru funkcionisaće po izmenjenom režimu rada.

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece radiće od 09 do 17 sati, dok će Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva raditi u Ambulanti I i Ambulanti u Kotlujevcu. Obe ambulante radiće od 9 do 17 sati. Stomatološka služba radiće od 9 do 13 sati. Izvor: Radio Magnum