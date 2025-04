„Ono što vi hoćete je i ono što EU hoće“: Austrijska ministarka u Beču poželela dobrodošlicu studentima maratoncima iz Srbije

Ministarka spoljnih i evropskih poslova Austrije Beate Majnl-Rajzinger večeras je u Beču poželela dobrodošlicu studentima maratoncima iz Srbije koji štafetno trče do Brisela, poručivši im da je veoma hrabro to što rade, i da je ono što „srpski studenti hoće, isto ono što Evropska unija hoće“. „Stvarno je neverovatno to što radite, tako je hrabro!“, rekla je austrijska ministarka koja se u Beču popela na binu i pozdravila okupljene na dočeku studenata iz Srbije,