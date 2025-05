Stižu Crni oblaci u ove krajeve Srbije, ali to nije sve! Čuvajte se i kuše i sunca, visok nivo UV zračenja šteti koži

U Srbiji će do kraja vikenda biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj oblačnosti i maksimalne dnevne temperature od 26 do 30 stepeni, a prema prognozi UV indeksa Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sunčevo zračenje u većini mesta naredna dva dana prelazi normalne vrednosti i kreće se od umerenog do visokog zbog čega obavezno treba izbegavati prekomerno izlaganje suncu!

RHMZ je za danas posle podne najavio u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, lokalni razvoj oblačnosti i retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska, zatim toplo i sunčano u subotu i nedelju, a od ponedeljka se očekuje destabilizacija vremena. Kako da se zaštite od visokog UV indeksa Zbog umerenog UV indeksa (3-5) danas su „žutom“ bojom obeleženi: - Crni Vrh - Požega - Dimitrovgrad UV indeks je danas visok (6-7, "narandžasta") u: - Somboru - Novom Sadu