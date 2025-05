Od mog sela do Brisela: Maratonom do evropske pažnje (VIDEO)

Više od 20 studenata iz Srbije započela je 25. aprila 2025. godine štafetni ultramaraton iz Novog Sada ka Briselu, kako bi skrenuli pažnju Evropske unije na političku i društvenu krizu u Srbiji. Maraton je deo šireg protesta studenata protiv korupcije i za demokratiju, koji je prethodno uključivao biciklističku turu do Strazbura.

Grupa od pet studentkinja i 16 studenata u blokadi iz više gradova Srbije započela je štafetni ultramaraton pod nazivom 'Od mog sela do Brisela“ . Krenuli su iz Novog Sada do Brisela, gde bi, posle 18 dana i 1.933 kilometra, trebalo da bude održana sednica Evropskog parlamenta na čijem dnevnom redu će biti rasprava o situaciji u Srbiji. Nikola Kojčin, student visoke tehničke škole u Novom Sadu je pred polazak na put do Brisela istakao kako imaju jasan cilj, ali i