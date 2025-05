Tuča navijača Hajduka i Dinama pred utakmicu u Splitu, privedeno više osoba

Navijači Hajduka i Dinama sukobili su se danas oko devet časova na ulicama Splita pred fudbalsku utakmicu 33. kola hrvatskog prvenstva, a policija je privela više osoba.

Očevici kažu da su videli veliki broj navijača koji beže, ulaze i u automobile prolaznika kako bi se sakrili i da je nastao stampedo kada je došao veliki broj policajaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je da je sprečilo širenje sukoba između Hajdukove navijačke grupe "Torcide" i Dinamovih "Bad Blue Boysa". 03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/2FVKABoaoH —