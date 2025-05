"Sve zavisi šta će se desiti u budućnosti": De Brujne manifestuje odlazak iz Sitija?

Kapiten fudbalera Mančester sitija Kevin de Brujne izjavio da nije siguran da li će igrati za engleski tim na Svetskom klupskom prvenstvu.

De Brujne ima ugovor sa Mančester sitijem do 30. juna ove godine. On je ranije najavio da će po završetku sezone da napusti engleski klub. SP klubova će biti održano od 14. juna do 13. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, a Mančester siti će igrati u grupi G sa Juventusom, Al Ainom i Vidadom. - Ne znam da li ću igrati na SP klubova. Sve zavisi od toga šta će da se desi u budućnosti, odnosno za koji tim ću igrati. Ako moj novi klub ne bude želeo da igram na SP