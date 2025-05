Vreme danas: Upozorenje na pljuskove, grad, grmljavinu i jak vetar

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na nestabilno vreme s pljuskovima i grmljavinom, koji ponegde mogu biti intenzivniji, naročito popodne.

Širom Srbije se očekuje lokalna pojava nepogoda sa većom količinom padavina za kratko vreme, gradom i jakim vetrom u zoni najjačih pljuskova, posebno u drugom delu dana. Lokalno su moguće obilnije padavine. Tokom dana zapadni i severozapadni vetar biće slab do umeren, a samo na jugu jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 na severu, do 27 na jugu i istoku. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, nestabilno i svežije. Ujutro i