UPOZORENJE ZA GRMLJAVINSKE NEPOGODE: U Srbijidanas grad, olujni vetar i obilne padavine

U ostalim delovima Srbije – toplije i promenljivo vreme.

Očekuju se sunčani periodi, ali i razvoj oblaka koji mogu doneti pljuskove i grmljavinu. U centralnoj zoni Srbije postoji izražen rizik od grmljavinskih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i obilnijim padavinama. Vetar van oluja slab do umeren, južni i jugozapadni, dok će u planinskim predelima i na jugu Srbije biti pojačan. Temperature od 7 do 12 °S ujutro, a tokom dana od 12 °S na severu Vojvodine do čak 25 °S na jugoistoku. U Nišu se očekuje promenljivo oblačno