Žiofre: Želimo Srbiju u Evropskoj uniji, ali su neophodne reforme

Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre izjavio je danas da EU želi Srbiju, ali da se od Srbije očekuje realizacija reformi i geostrateška orijentacija koja je jasno usmerena ka Evropskoj uniji. "Fokusirano smo na Zapadni Balkan i Srbiju.

Ulažemo politički kapital i pažnju ovde, to je važno za Srbiju, ali i za nas. Poruka je da Srbiju želimo u Uniji. Mislimo da Srbija može da donese mnogo toga Evropskoj uniji i potrebni su nam pravi uslovi da bi došlo do njenog članstva, a to je realizacija reformi i promena društva koja će biti potrebna, a vidimo da i mnogi građani Srbije na ulicama Beograda i Srbije takođe zahtevaju promene i reforme", rekao je Emanuele Žiofre za RTS i istakao da je stvorena