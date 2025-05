Postepena stabilizacija, biće prohladno: Temperatura do 20 stepeni

U Srbiji u petak promenljivo oblačno i sveže. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Jutarnja temperatura od 6 do 11°C, maksimalna dnevna od 16 do 20°C. U toku noći na jugozapadu i jugu naoblačenje sa kišom. U Beogradu u petak promenljivo oblačno i sveže. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 9°C, maksimalna dnevna od 16 do 20°C. (Telegraf.rs)