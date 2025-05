Vreme promenljivo – oblačno i prohladno, ali suvo

Promenljivo vreme u zemlji. Posle oblačno jutra, razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Nestabilne vremenske prilike očekuju se narednih sedam dana.

Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, a od sredine dana smanjenje oblačnosti, pa se posle podne iznad većeg dela očekuje pretežno sunčano. Najniža temperatura od šest do 10 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu posle oblačnog jutra, od sredine dana razvedravanje i pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 19 stepeni. I u nedelju biće promenljivo oblačno i suvo vreme, uz temperaturu do 22 stepena.