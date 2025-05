Vremenska prognoza 11. maj 2025.

Sutra samo u delovima Srbije poneki kišonosni oblak. Iznad većeg dela zemlje očekuju se duži sunčani periodi. Od sredine dana na krajnjem severu i jugozapadu može biti kiše ili pljuska. Iznad našeg regiona zadržava se relativno sveža vazdušna masa. Ujutru temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša dnevna od 17 do 22. U Beogradu sunčano uz umeren severni vetar. Temperatura do 20 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 11.05.2025. Nedelja: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne na krajnjem severu Vojvodine, u jugozapadnoj i južnoj Srbiji ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u brdsko planinskim predelima i sa pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Upozorenje: Lokalna