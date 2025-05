(Video) "zamolio sam ga da me uvuče u tu priču": Poznati glumac je sa 15 godina otišao od kuće: "Nije to bilo klasično bekstvo"

Glumac Branko Babović gost je emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras u 22 sata samo na Blic televiziji u kojoj priča o svom životu, onim lepim, ali i teškim momentima, baš kao i nestašlucima.

Branko Babović se rodio u Nikšiću, otac mu je iz Berana, a majka sa Cetinja, a on je često umeo da kaže da je i Beranac i čovek iz Nikšića. - Ponekad sam priduđen iz prostog razloga to da kažem, jer mi zameraju ponekad, pod znacima navode zameraju. Naravno, niko mi ne zamera, ali, govoriš da si iz Nikšića, a Beranci me vole isto, pa bi želeli da sam ja i njihov... Oni su moji, naravno, kao što su i Nikšićani - kaže Branko na početu emisije "Na terapiji sa Slavicom