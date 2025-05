Masovno ubijena deca U napadu izraela! Horos snimci iz Gaze, ovo je jezivo (video)

Najmanje 22 dece poginulo je usled serije izraelskih vazdušnih napada na Gazu, saopštili su lokalni medicinski zvaničnici.

Ukupno je poginulo najmanje 60 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, uključujući 10 osoba u južnom gradu Kan Junis, preneo je AP. Izraelska vojska nije komentarisala napade, ali je prethodno upozorila stanovnike Džabalije da evakuišu područje. lsrael bombed a tent in Jabalia. pic.twitter.com/vDcx4MGahm — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 14, 2025 U Džabalji, spasioci su koristili ručne alate da razbiju srušene betonske ploče kako bi izvukli tela dece