Vučić pozvao Nišlije na sabor: Najavio dolazak prijatelja

Aleksandar Vučić, član SNS, koji obavlja i funkcju predsednika Srbije, pozvao je građane na skup u Nišu.

On je na svom Instagram profilu napisao: “Još samo tri dana do svenarodnog sabora u Nišu! Vidimo se 17. maja u 18 časova”. Vučić je objavio i video na kojem su snimci Niša i njegovih obilazaka mesta po Srbiji. U video Vučić najavljuje obraćanje ogromnoj većini pristojnih ljudi u Nišu i poziva sve ljude da čuju drugačiji program kao i sugrađane koji po prvi put ulaze u politiku. A post shared by Александар Вучић (@avucic) Neformalni lider SNS najavljuje i dolazak