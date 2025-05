FOTO, VIDEO: Studenti krenuli peške iz Novog Sada na protest u Subotici

Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu krenuli su peške do Subotice, gde će se 17. maja održati protest.

Oni su se okupili u kampusu, nakon čega su krenuli ka Subotici. U periodu od 14. do 17. maja će proći i kroz Rumenku, Kisač, Zmajevo, Vrbas, Feketić, Mali Iđoš, Bačku Topolu, Mali Beograd i Stari Žednik. Protest u Subotici najavljen je za subotu, 17. maja, a trajaće 12 časova, od 14 sati do dva sata ujutru.