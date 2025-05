Pavle Grbović: Ni porodica, a ni advokat ne znaju u kakvom stanju je Marija Vasić (VIDEO)

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović rekao je za emisiju 3D da je jedina informacija koju imaju o članici PSG-a Mariji Vasić koja je juče u pritvoru otpočela štrajk glađu i žeđu jeste da je prebačena u specijalnu zatvorsku bolnicu u Bačvanskoj, te da ništa drugo ne znaju o njenom zdravstvenom stanju.

“Nije problem što to ne znam ja, problem je u tome što to ne zna ni njen muž, ni sin, a ni njen branilac, a to su ljudi koji bi po sili zakona morali da imaju takve informacije”, kaže predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović za emisiju 3D. Članica PSG-a i profesorka Gimnazije 'Jovan Jovanović Zmaj' Marija Vasić u pritvoru je od 14. marta ove godine nakon što je više medija emitovalo tajno snimljen razgovor koji su članovi Pokreta slobodnih građana i