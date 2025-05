Snažna oluja u Americi ubila najmanje 16 osoba: Prizori i snimci su potresni

Najmanje 16 osoba je poginulo u snažnoj oluji i tornadu, koji je pogodio delove saveznih američkih država Misuri i Kentaki od petka uveče do jutros, saopštili su danas zvaničnici.

Prema rečima šerifa Džona Ruta, devet osoba je nastradalo u okrugu Lorel u Kentakiju, a veliki broj ljudi je zadobio teške povrede, prenosi En-Bi-Si njuz. On je rekao da je tornado pogodio Kentaki kasno sinoć i da se potraga za preživelima nastavlja. Kako su naveli zvaničnici, pet osoba je poginulo u Sent Luisu, a još dve osobe u okrugu Skot, na jugoistoku Misurija. Zvaničnici Sent Luisa su kazali da je preko 5.000 domova pogođeno u snažnoj oluji. Portparol Dečje