Tramp: Ublažio sam sankcije Siriji, Putin se umorio od rata u Ukrajini

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je ublažio sankcije Siriji, navodeći da je tamošnje rukovodstvo tražilo ublažavanje mera kako bi dokazali da mogu da promene svoje ponašanje.

Tramp je za “Foks njuz” govorio i o ratu u Ukrajini, ističući da se ruski predsednik Vladimir Putin “umorio od sukoba”. On je kazao da veruje da bi mogao da koristi ekonomski pritisak kako bi naterao Rusiju na mirovne pregovore, kao što je to uradio sa Iranom, ali samo ako bude neophodno. Takođe je kritikovao bivšeg predsednika SAD-a Džozefa Bajdena zbog, kako tvrdi, neuspeha da spreči izbijanje rata, ponovivši tvrdnju da do rata u Ukrajini ne bi ni došlo da je on