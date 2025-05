SviĆe pozvalo na blokadu Novosadskog suda u ponedeljak : „Rok za odgovor na žalbe je istekao, očekujemo da se sutra u sudu pojave oni koji imaju veze sa slučajem novosadskih aktivista“

Organizacija SviĆe pozvala je građane da sutra ujutro masovno podrže blokadu suda u Novom Sadu, u protestu radi oslobađanja šestoro aktivista, uključujući i profesorku Mariju Vasić, koja je usled posledica štrajka glađu i žeđu prevezena u zatvorsku bolnicu u Beogradu.

SVIĆE: GORAN VESIĆ DOBIO NAJBOLJI MOGUĆI TRETMAN, DOK JE MARIJA SMEŠTENA U BOLNICU TEK NAKON ŠTO JE PALA U NESVEST Studenti i zborovi građana, koji već četvrti dan blokiraju sud, pozvali su sudije na ovom slučajem da dođu u zgradu suda i oslobode aktiviste, odnosno odluče po žalbama na produženje pritvora, koje su njihovi branioci uputili. „(Bivši ministar građevinarstva) Goran