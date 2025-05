Vremenska prognoza za sredu: Smena sunca i oblaka, uz pljusak ponegde, najviša dnevna do 24 stepena

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, tek ponegde uz ređu pojavu pljuska.

Duvaće umeren do pojačan, sredinom dana i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 24°C. U Beogradu u sredu promenljivo oblačno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće umeren do pojačan, sredinom dana i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 14 stepeni, maksimalna dnevna 22°C. (Telegraf.rs)