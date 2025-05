Mnogi su shvatili kako zaista izgleda zapadna "demokratija", na osnovu primera izbora u Rumuniji i priprema za izbore u Francuskoj, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

Šojgu se obratio novinarima nakon završenog XIII Međunarodnog sastanka visokih predstavnika zaduženih za pitanja bezbednosti. "Izbori u Rumuniji i ono što se dešava sa pripremama za izbore u Francuskoj procvetali su u jarkim bojama. Naravno, mnogi su shvatili kako to izgleda u životu, nazovimo to ‘realnostima demokratije’", istakao je Šojgu. Prema njegovim rečima, upravo su to pravila po kojima Zapad "poziva da se živ", a ima još "mnogo" primera njihove