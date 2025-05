U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od osam do 13, a najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplije. Najniža temperatura biće oko 12, a najviša oko 25 stepeni.