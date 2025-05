Sutra pretežno sunčano i toplo vreme

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana slab do umeren razvoj oblačnosti. Duvaće slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura od sedam do 15, a najviša od 26 do 30. U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplije vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab, južnih pravaca. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviša oko 29. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo, sa temperaturom od 30 do 34. Biometeorološka prognoza za nedelju 1. jun 2025. Biometeorološke prilike mogu