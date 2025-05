Pretežno sunčano i toplije, uz promenljivu oblačnost, temperatura do 27 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije, uz promenljivu oblačnost, saopštio je Republički hidometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren severni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od osam do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni. U Novom Sadu biće pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost, i toplije. Očekuje se vetar slab do umeren severni i severozapadni, sa najnižom temperaturom oko 12 stepeni, a najvišom oko 25 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. juna, prognozira se pretežno sunčano vreme, uz slab do umeren