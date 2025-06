Tramp razgovarao s Putinom! Ruski lider najavio: Snažno ćemo odgovoriti na ukrajinski napad na aerodrome!

Američki predsednik Donald Tramp upravo je razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Tramp je informaciju objavio na društvenoj mreži Truth social. "Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovor je trajao otprilike sat i 15 minuta. Razgovarali smo o napadu Ukrajine na ruske avione koji su se privezli uz aerodrom, kao i o raznim drugim napadima koji su se dešavali sa obe strane. Bio je to dobar razgovor, ali ne i razgovor koji će dovesti do trenutnog mira. Predsednik Putin jeste rekao, i to veoma snažno,