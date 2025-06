Ništa od broja 25: Siner zaustavio Đokovića u polufinalu Rolan Garosa

BBC News pre 1 sat | Slobodan Maričić - BBC novinar

EPA Novak Đoković na Rolan Garosu 6. juna

Sve što je pre samo dva dana funkcionisalo bez problema, u petak uveče nije.

Tako se ukratko može opisati igra Novaka Đokovića u polufinalu Rolan Garosa, drugog grend slema sezone, u kom je Janik Siner slavio 3:0 u setovima (6:4, 7:5, 7:6).

Ljubitelji tenisa u Srbiji će i pored toga biti u prilici da se u nedelju raduju novom trofeju sa pariske šljake.

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena dubl partnerka Ana Danilina prethodno su se plasirale u finale u dubl konkurenciji.

Nije 23-godišnji Italijan bio mnogo bolji od 15 godina starijeg Đokovića, ali je manje grešio – imao je 36 neiznuđenih grešaka, naspram Đokovićevih 53.

Svi oni savršeni Đokovićevi drop-šotovi iz četvrtfinala protiv Aleksandra Zvereva ovog puta završili su na ili mreži ili duboko u polju, da ih Siner bez problema stigne.

Pritom, riđokosi Italijan, prvi teniser sveta, dozvolio je Đokoviću samo jedan brejk.

Veliku priliku da se vrati u meč, srpski teniser imao je u trećem delu igre, ali nije iskoristio tri set lopte i Siner je na kraju slavio u taj brejku.

„Hteo sam da završim forhendom i promašio sam", prisetio se Đoković tog trenutka i na konferenciji za medije posle meča.

„Igrači kao Siner i Alkaraz vas konstantno pritiskaju i čine da sve prilike koje dobijete budu jako retke, pa ste zbog toga anksiozniji i mislite da morate da gađate vinere - a ja sam promašio promašio", dodao je.

Siner će u nedelju prvi put igrati u finalu Rolan Garosa, a protivnik će mu biti Španac Karlos Alkaraz, aktuelni broj dva na ATP listi, koji u Parizu brani titulu.

I to sve samo nekoliko meseci posle tromesečne suspenzije Italijana zbog dopinga, koja je izazvala dosta bure u svetu tenisa.

„Đoković je inspiracija za nas mlade igrače, neverovatno je šta je uradio za tenis, verovatno je najbolji igrač našeg sporta i srećni smo što smo još uvek u prilici da ga gledamo na terenu", izjavio je Siner po završetku meča.

„Ipak, trudio sam se da ne razmišljam o tome tokom meča, već da odigram najbolje moguće i to mi je pomoglo večeras".

EPA Janik Siner

Siner je do sada osvojio tri grend slema (dva Australijan opena i jedan US Open), a Alkaraz četiri (dva Vimbldona, jedan US Open i jedan Rolan Garos).

Đoković, trenutno šesti teniser ATP liste, ima ih rekordnih 24, od čega tri Rolan Garosa.

Najviše grend slemova, nedelja na vrhu ATP liste i osvojenih masters turnira u istoriji daju mu dobru poziciju u trci za status najboljeg tenisera u istoriji.

U odnosu na druga dva kandidata, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, Đoković ima bolji međusobni skor.

Međutim, iza njega je prilično turbulentan period.

Sve do nedavne titule na turniru u Ženevi – njegove 100 u karijeri, osvojene sredinom maja - bez trofeja je bio još od Olimpijskih igara u Parizu 2024. i dugoočekivanog zlata, velikog trofeja koji mu je falio u karijeri.

Na Australijan openu, prvom grend slemu sezone, takođe je stigao je do polufinala - koje je predao Zverevu zbog povrede - ali je usledio niz veoma ranih poraza i to od igrača nižeg ranga, sa kojim bi ranije bez previše problema izlazio na kraj.

Na četiri od pet turnira ispao je u prvom kolu.

Sve to podiglo je sumnje i spekulacije koliko 38-godišnji Đoković još može da pruži u tenisu, iako je on više puta isticao da mu ne manjka ni motivacije, ni snage.

Pred njim je sada Vimbldon, treći grend slem sezone, koji počinje već u prvim danima jula.

„To mi je omiljeni turnir od detinjstva i uradiću sve što mogu da budem spreman za njega", izjavio je Đoković posle poraza od Sinera.

„Mislim da mi je za još jedan slem najbolja šansa na Vimbldonu, eventualno u Australiji, ali moram da kažem da sam ponosan na sebe na ovom Rolan Garosu.

„Došao sam ne u najboljoj formi... Siner je bio previše dobar za mene večeras, zaslužio je da pobedi."

Đoković na Vimbldonu ima sedam trofeja i poraze u dva poslednja finala.

Možda bi na londonskoj travi mogao da se ponovo sretne sa Sinerom, koji u direktnim duelima sada vodi 5:4, a slavio je u poslednja četiri susreta.

Eto motivacije.

Reuters

'Možda moj poslednji Rolan Garos'

Po završetku meča, kada je izlazio sa terena, Đoković je na trenutak spustio torbe i rukom dodirnuo čuvenu parisku šljaku.

Taj prizor izazvao je dosta pažnje i slična pitanja - da li se to bio čin opraštanja od Rolan Garosa?

To je bio izraz zahvalnosti publici za podršku u meču protiv Sinera, objasnio je prilično emotivni Đoković na konferenciji za medije.

„Mislim da nikad nisam dobio toliko podrške na ovom terenu u svojoj karijeri. Čast mi je bila da to doživim", istakao je.

Reuters Đoković dodiruje parisku šljaku po izlasku sa terena

Oseća, kako kaže, da publika poslednjih godina više uz njega, posebno od kako su se Fedrerer i Nadal penzionisali.

„Lepo je to, jer sam većinu karijere doživljavao suprotno.

„Ne znaju koliko će puta više da me gledaju uživo kao aktivnog igrača - a to ne znam ni ja - tako da se oseća malo i taj momenat posebnosti tog trenutka svakog meča koji igram."

Ipak, nije samo zbog podrške bio emotivan.

„Možda je ovo moj poslednji meč ovde", rekao je.

U predstojećem periodu će se držati dosadašnjeg plana - nastupaće mahom na grend slemovima.

Nije siguran da li će ga i sledeće godine biti na pariskoj šljaci.

„Period od 12 meseci je dug za mene u ovom trenutku.

„Da li želim da igram opet? Da, želim. Ali, da li ću uspeti to da uradim za godinu dana? Ne znam.

„To je sve što mogu da kažem u ovom trenutku", zaključio je Đoković.

