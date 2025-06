Tropski vikend pred nama, temperatura do 36 stepeni

Danas i sutra temperature daleko iznad proseka, do 36 stepeni.

U većem delu zemlje na snazi narandžasti meteoalarm, zato izbegavajete duži boravak na otvorenom u natoplijem delu dana. Osveženje u noći ka ponedeljku, ali bez padavina. U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama koje će se kretati od 14 do 36 stepeni. U Vojvodini slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Tropski dan i u Beogradu sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Najniža temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 33 do