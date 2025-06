Strani „neprijatelji“ napadaju Los Anđeles, gradonačelnica uvela policijski čas

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bas uvela je policijski čas u centru Los Anđelesa koji će biti na snazi od 20 sati u utorak do jutros u 6 sati po lokalnom vremenu, poručivši da to čini kako bi zaustavila one koji „iskorišćavaju predsednikovu haotičnu eskalaciju“ raspoređivanjem pripadnika Nacionalne garde i marinaca, prenela je Radio Slobodna Evropa. „Proglasila sam lokalno vanredno stanje i uvela policijski sat za centar Los Anđelesa kako bih zaustavila