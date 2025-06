VIDEO: Četiri osobe povređene u nezgodi na auto-putu kod Novog Sada

Četiri muškarca povređena su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros na auto-putu između Beograda i Novog Sada.

Sudar kamiona i kombija dogodio se između Beške i Kovilja, ka Novom Sadu, nešto posle sedam časova. Povređena su četiri muškarca starosti 21, 26, 28 i 36 godina. Dvadesetosmogodišnji muškarac je zadobio teške povrede. Svi povređeni su nakon zbrinjavanja prevezeni u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.