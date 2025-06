Vremenska prognoza za 13. jun: Tokom dana toplo, ali bez velikih vrućina

Vremenska prognoza za petak 13. jun 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za petak 13. jun 2025. godine, na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima povremeno će duvati jak severni i severozapadni vetar. Ujutru temperatura od 10 do 16 stepeni. Tokom dana toplo, ali bez velikih vrućina, od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, uz najviše 28 stepeni. U subotu 14. juna pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeni i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do