Danas je Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, akcije na više mesta u Beogradu

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obežava se danas širom sveta, a akcije dobrovoljnog davanja krvi biće organizovane na više lokacija u Beogradu.

Kako je saopšio Institut za transfuziju krvi Srbije, krv se danas može dati upravo na tom Institutu od 8 do 15 časova, kao i u dva transfuziološka autobusa - ispred tržnog centra "Delta siti" na Novom Beogradu od 11 do 15 časova, kao i u Kaluđerici ispred "Point centra" od 10 do 14 časova.

Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi biće i u Lazarevcu, u mestu Petka, na stadionu FK "Petka" od 10 do 14 časova.

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, 14. jun, obeležava se širom sveta kako bi se izrazila zahvalnosti davaocima krvi, ali i podigla svest o stalnoj potrebi za redovnim davanjem krvi.

Ove godine, kako se navodi u saopštenju, posebno se ističe važnost transfuzije krvi koja pruža podršku ženama koje tokom porođaja ili trudnoće primaju transfuziju, ali i deci koja boluju od različitih oblika anemije uz poruku davanje krvi može spasiti majku, bebu, budućnost.

Kako bi se zadovoljile potrebe za krvlju neophodno je aktivno učešće društvene zajednice u programu prikupljanja krvi.

Ovogodišnji slogan kampanje "Dajte krv, dajte nadu - zajedno spasavamo živote", kako je naveo Institut, naglašava solidarnost davalaca krvi i njihov uticaj na one kojima je krv jedini lek.

(Beta, 14.06.2025)