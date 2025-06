SSP: "Nesreća u Novom Sadu se ne procesuira jer su odgovorni bliski Vučiću"

Stranka Slobode i pravde smatra da, umesto "navodnog zastoja u proceduri" u slučaju optužnice za pad nadstrešnice, državni organi utvrde "ko je sve odgovoran za pogibiju dece i građana u Novom Sadu".

SSP je u saopštenju upozorila na to da se iza, kako su naveli, "navodnog zastoja u proceduri" u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, "krije činjenica da država ne želi da kazni one koji su odgovorni, jer su to ljudi iz vrha vlasti ili bliski režimu Aleksandra Vučića". Kako se ističe u saopštenju, SSP zahteva da Sud odmah odluči o procesnim predlozima, ceo slučaj hitno vrati Tužilaštvu i podigne optužnicu bez odlaganja, kako bi svi